Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, ölenlerin aileleri ve partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Ailelere başsağlığı dileyen Destici, "16 yıl önce yaşadığımız acıyı, hüznü yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Destici, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü ve yaktığını dile getirerek, en büyük acıyı ailelerin yaşadığını, en büyük bedeli onların ödediğini ifade etti.

Olayın yaşandığı günden beri hukuki yönden hem takipçisi hem de tarafı olduklarını vurgulayan Destici, "O günden bugüne kadar da aralık vermeden hep takipçisi olduk. Dosyaya 2 kere takipsizlik kararı verildi, bunların ikisini de kaldırttırdık." diye konuştu. - "Mahkeme süreci devam ediyor" Gelinen noktada işin hata, ihmal, kusur boyutuyla ilgili yargılamalar yapıldığını, ceza alanlar ve beraat edenler olduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 kişinin ağır cezada yargılandığı mahkeme süreci devam ediyor. Bir de esas ana soruşturma dosyası var, daha önce iki kere takipsizlik kararı verilen ve bizim kaldırttığımız soruşturmanın sürdüğü. Orada bizim başından itibaren iddiamız bütün bu şüphelerin ortadan kaldırılması ve bu hadisenin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkartılabilmesi için esaslı bir kaza kırım ekibine ihtiyaç var. Olayın peşine kurulmuş olan 3 kişilik kaza kırım ekibi sayı olarak yetersiz. Benim iddiam değil bu, Sivil Havacılık Yönetmeliğine göre. İkincisi de zaten ehliyetsizler, liyakatsizler. Kendileri bunu gelip meclis araştırma komisyonunda ifade ettiler. 'Biz buraya seçildik ama bizim bu işi araştıracak uluslararası ehliyetimiz, belgemiz yok' dediler. Bunları zaten kendileri itiraf etti. Daha sonra kaza kırım heyetindeki 3 kişi buradaki ihmalleri veya yanlışları yüzünden 9 ay gibi bir sürede tutuklu kaldılar."