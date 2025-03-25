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        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:08
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        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı
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        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 16. yılında Sivas'ta anıldı.

        BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        Programa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, ölenlerin aileleri ve partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

        Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

        Ailelere başsağlığı dileyen Destici, "16 yıl önce yaşadığımız acıyı, hüznü yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

        Destici, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü ve yaktığını dile getirerek, en büyük acıyı ailelerin yaşadığını, en büyük bedeli onların ödediğini ifade etti.

        Olayın yaşandığı günden beri hukuki yönden hem takipçisi hem de tarafı olduklarını vurgulayan Destici, "O günden bugüne kadar da aralık vermeden hep takipçisi olduk. Dosyaya 2 kere takipsizlik kararı verildi, bunların ikisini de kaldırttırdık." diye konuştu.

        - "Mahkeme süreci devam ediyor"

        Gelinen noktada işin hata, ihmal, kusur boyutuyla ilgili yargılamalar yapıldığını, ceza alanlar ve beraat edenler olduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 kişinin ağır cezada yargılandığı mahkeme süreci devam ediyor. Bir de esas ana soruşturma dosyası var, daha önce iki kere takipsizlik kararı verilen ve bizim kaldırttığımız soruşturmanın sürdüğü. Orada bizim başından itibaren iddiamız bütün bu şüphelerin ortadan kaldırılması ve bu hadisenin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkartılabilmesi için esaslı bir kaza kırım ekibine ihtiyaç var. Olayın peşine kurulmuş olan 3 kişilik kaza kırım ekibi sayı olarak yetersiz. Benim iddiam değil bu, Sivil Havacılık Yönetmeliğine göre. İkincisi de zaten ehliyetsizler, liyakatsizler. Kendileri bunu gelip meclis araştırma komisyonunda ifade ettiler. 'Biz buraya seçildik ama bizim bu işi araştıracak uluslararası ehliyetimiz, belgemiz yok' dediler. Bunları zaten kendileri itiraf etti. Daha sonra kaza kırım heyetindeki 3 kişi buradaki ihmalleri veya yanlışları yüzünden 9 ay gibi bir sürede tutuklu kaldılar."

        Destici, "Bütün ısrarlarımız sonucu Adalet Bakanlığımızın, başsavcılığın kabulüyle 2,5 yıl önce 9 kişilik yeni bir kaza kırım heyeti diyebileceğimiz bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu heyet başta helikopterin enkazının bulunduğu yer olmak üzere bütün radar üstlerinde keşifler yaptı." ifadesini kullandı.

        - "Soruşturmanın yeni bir seyir alacağını bekliyoruz"

        Heyetin rapor yazma aşamasında olduğunu dile getiren Destici, şöyle devam etti:

        "Dosyanın üzerinde bir gizlilik kararı olduğu için şimdilik bu kadarını ifade edebiliyorum. İnşallah rapor bitip başsavcılığa teslim edildiğinde o zaman soruşturmanın yeni bir seyir alacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz. Ortada hala bu uçaklar mı düşürdü, 4 dakika radarlar kesildi ve karbonmonoksitle ilgili şüpheler devam ederken kimse bize bu hadisenin kaza olduğunu söyletemez, söylemedik, bundan sonra da söylemeyeceğiz. Ne zaman ki bu ve diğer şüpheler ortadan kaldırılır, olay tüm çıplaklığıyla ortaya konur... Biz, aileler ve Türk milletinin vicdanında bu bir suikast, sabotaj olarak yer etti zaten. Dolayısıyla milletimizin vicdanının rahatlaması, hukuki sürecin tamamlanması lazım. Bu olmazsa hep mahşeri vicdanlarda bir yara olarak kalmaya devam edecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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