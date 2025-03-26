Akıncılar'a hayvan pazarı yapılıyor

İlçeye ihtiyaç duyduğu bir projeyi daha kazandırmaya çalıştıklarını belirten Sevinç, "Hayvan pazarı ve kurban kesim alanı ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Akıncılar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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