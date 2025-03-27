Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 07:20 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sivas-Erzincan kara yolunda A.T. yönetimindeki 58 ZA 569 plakalı traktör, Hafik ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazaya gören N.P, 38 GS 017 plakalı tırını yol kenarına park ederek yaralıya yardım etmek istedi.

        Bu sırada U.S. yönetimindeki 23 AEH 314 plakalı oto kurtarma aracı, tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden A.T. ve U.S. ile yanında bulunan A.G. yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı

        Benzer Haberler

        Sivas Valiliğinden baraj göletindeki toplu balık ölümlerine ilişkin açıklam...
        Sivas Valiliğinden baraj göletindeki toplu balık ölümlerine ilişkin açıklam...
        Baraj göletinde toplu balık ölümleri (2)
        Baraj göletinde toplu balık ölümleri (2)
        Rıza Çalımbay: Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz
        Rıza Çalımbay: Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz
        Sivasspor'da teknik direktör Çalımbay umutlu konuştu:
        Sivasspor'da teknik direktör Çalımbay umutlu konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        Ulaş'ta "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Ulaş'ta "tekne orucu" etkinliği düzenlendi