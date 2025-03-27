Sivas'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas-Erzincan kara yolunda A.T. yönetimindeki 58 ZA 569 plakalı traktör, Hafik ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazaya gören N.P, 38 GS 017 plakalı tırını yol kenarına park ederek yaralıya yardım etmek istedi.
Bu sırada U.S. yönetimindeki 23 AEH 314 plakalı oto kurtarma aracı, tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden A.T. ve U.S. ile yanında bulunan A.G. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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