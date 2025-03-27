Gemerek Kaymakamı Koca, belde ve köylerde iftar programlarına katılıyor

Koca'ya katıldığı programlarda ilçe protokolü de eşlik ediyor.

Yerleşim yerlerini daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini belirten Koca, görülen eksiklikleri ve sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı süresince Keklicek, Yeniköy, Beştepeler köyleri ile Sızır ve Çepni beldelerinde düzenlenen iftar programlarına katılan Koca, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

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