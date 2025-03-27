Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Tarihi Zara Merkez Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sıra oluşturdu.

Dualar ve getirilen salavatların ardından ilahiler eşliğinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif daha sonra kadın cemaat için Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne götürüldü.

Zara Müftüsü Yunus Güleç, "Her yıl olduğu gibi Sakal-ı Şerifi ilçe merkezimizdeki tarihi camide vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Önceki yıllardan farklı olarak kadın cemaatimizin de ziyaret edebilmesi için Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı sağladık." dedi.