Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Tarihi Zara Merkez Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sıra oluşturdu.
Dualar ve getirilen salavatların ardından ilahiler eşliğinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif daha sonra kadın cemaat için Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne götürüldü.
Zara Müftüsü Yunus Güleç, "Her yıl olduğu gibi Sakal-ı Şerifi ilçe merkezimizdeki tarihi camide vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Önceki yıllardan farklı olarak kadın cemaatimizin de ziyaret edebilmesi için Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı sağladık." dedi.
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