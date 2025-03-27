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        Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:16
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        Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Tarihi Zara Merkez Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sıra oluşturdu.

        Dualar ve getirilen salavatların ardından ilahiler eşliğinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Sakal-ı Şerif daha sonra kadın cemaat için Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne götürüldü.

        Zara Müftüsü Yunus Güleç, "Her yıl olduğu gibi Sakal-ı Şerifi ilçe merkezimizdeki tarihi camide vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Önceki yıllardan farklı olarak kadın cemaatimizin de ziyaret edebilmesi için Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı sağladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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