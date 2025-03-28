Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki 75 AAK 924 yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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