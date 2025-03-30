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        Gürçayır Belediyesine araç hibe edildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vidanjör, AK Parti Teşkilatı tarafından minibüs hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:42
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        Gürçayır Belediyesine araç hibe edildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vidanjör, AK Parti Teşkilatı tarafından minibüs hibe edildi.

        Belde meydanında düzenlenen törende konuşan Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, araçların hizmete kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hibe edilen araçların değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu belirten Toy, hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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