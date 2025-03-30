Akıncılar'da kavun maketli kavşağın açılışı yapıldı

Akıncılar'ın kavunuyla ünlü bir ilçe olduğunu belirten Sevinç, kavşağa kavun maketi yerleştirerek güzel bir görüntü oluşturduklarını kaydetti.

Belediyenin trafiği rahatlatmak ve kazaları önlemek amacıyla yaptığı Ahmet Tekin Kavşağı'na kavun maketi yerleştirildi.

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