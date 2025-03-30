Akıncılar'da kavun maketli kavşağın açılışı yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kavun maketinin yer aldığı kavşağın açılışı yapıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kavun maketinin yer aldığı kavşağın açılışı yapıldı.
Belediyenin trafiği rahatlatmak ve kazaları önlemek amacıyla yaptığı Ahmet Tekin Kavşağı'na kavun maketi yerleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Murat Sevinç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kavşağın yapıldığı alanda yaşanan kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Akıncılar'ın kavunuyla ünlü bir ilçe olduğunu belirten Sevinç, kavşağa kavun maketi yerleştirerek güzel bir görüntü oluşturduklarını kaydetti.
Açılışa, İlçe Kaymakamı Musa Türkmen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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