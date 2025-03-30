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        Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:53
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        Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı İnceağa köyünde bulunan bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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