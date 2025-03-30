Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın hasara neden oldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı İnceağa köyünde bulunan bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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