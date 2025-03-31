Türk Kızılay Şarkışla Şubesi bayramda görevli personeli ziyaret etti

Türk Kızılay Şarkışla Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini yol uygulama noktasında ziyaret eden gönüllüler, görev başındaki personelle bayramlaştı. Sürücü ve yolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

Şarkışla Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Şarkışla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni de ziyaret eden gönüllüler, personelin ve hastaneye gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, yaptığı açıklamada, bayramda görevlerinin başında olanların sevdiklerinden uzak kaldığını belirterek, "Onların fedakarlığını unutmadık, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." ifadesini kullandı.