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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 06:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 06:34
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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