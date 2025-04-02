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        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 08:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:44
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

        Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm'e ait yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

        Yaralılar, İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "02 Nisan Çarşamba günü saat 04.40 sıralarında, D-200 kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında, Yalova'dan Erzincan'a seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrilmesi sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ile arama - kurtarma ekipleri kaza mahalline sevk edilmiştir. Kaza sonucu otobüste bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 27 kişiden 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 23 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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