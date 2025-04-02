Şarkışla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
F.İ'nin (33) kullandığı 38 RS 527 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Damlaca Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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