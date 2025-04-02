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        Şarkışla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:25
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        Şarkışla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        F.İ'nin (33) kullandığı 38 RS 527 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Damlaca Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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