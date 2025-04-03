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        Sivas'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

        Sivas'ta kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:55
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        Sivas'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü
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        Sivas'ta kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        T.A. yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Numune Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Sürücü T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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