Sivas'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

T.A. yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

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