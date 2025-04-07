Sivasspor kalecisi Nikolic, ameliyat edildi

Açıklamada futbolcunun en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi temenni edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz tedavi sürecini ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürmüş ve burada milli takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

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