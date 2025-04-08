Şarkışla'da anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk PolisTeşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk PolisTeşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu öğrencileri ziyarette polislere meslekleriyle ilgili sorular yöneltti.
Telsizle anons yaparak emniyet mensuplarının haftasını kutlayan öğrenciler daha sonra polislere çiçek verdi.
Minik öğrencilere polis araçlarıyla şehir turu attırıldı.
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