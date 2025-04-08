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        Şarkışla'da anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk PolisTeşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:36
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        Şarkışla'da anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk PolisTeşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu öğrencileri ziyarette polislere meslekleriyle ilgili sorular yöneltti.

        Telsizle anons yaparak emniyet mensuplarının haftasını kutlayan öğrenciler daha sonra polislere çiçek verdi.

        Minik öğrencilere polis araçlarıyla şehir turu attırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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