Akıncılar'da Kütüphaneler Haftası kutlandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, kitap okuma ve kitap boyama etkinliği düzenlendi.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, etkinliğine katılan öğrencilerle bir araya gelerek, aktiviteler gerçekleştirdi.
Türkmen, 2024 yılında en fazla kitap okuyan 5 öğrenciye hediye verdi.
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