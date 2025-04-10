Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Güven Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akçay, Güven ve beraberindeki teşkilat mensupları, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'nde devam eden törende, Akçay, Güven ve beraberindekiler şehit kabirlerinin başında dua ederek karanfil bıraktı.
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