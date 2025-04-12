Sivas'ta Yeşilay tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Sivas Yeşilay Şubesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Yeşilay Şubesince gerçekleştirilen programda, çocuklara yönelik çeşitli etkinler yapıldı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yeşilay Şube Başkanı Halit Köksal, otizm konusunda farkındalığı artırmak, zihinlerdeki bariyerleri yıkmak, otizmli ailelerin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Program sonunda otizmli bireyler için yüz boyama ve el baskısı etkinliği yapıldı.