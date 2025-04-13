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        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:37
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        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 06 CYN 638 plakalı hurda yüklü kamyon, Kıraç köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonda bulunan A.D. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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