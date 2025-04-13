Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Simic), Bekir Böke (Dk. 89 Poungouras), Charisis (Dk. 58 Rodrigues), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Symanski (Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk.90+3 İsmail Yüksek), Talisca (Dk. 89 Djiku), Saint-Maximin (Dk. 81 Oğuz Aydın), Dzeko (Dk. 81 En Nesyri)
Goller: Dk. 42 Talisca, Dk. 47 ve 90 Tadic (Fenerbahçe), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Charisis, Dk. 45 Murat Paluli (Net Global Sivasspor) Dk. 55 Mert Müldür, Dk. 75 Osayi Samue (Fenerbahçe)
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