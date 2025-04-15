Sivas'ta park halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçedeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan, M.D'ye (56) ait 71 FA 995 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.