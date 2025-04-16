Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.