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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:21
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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