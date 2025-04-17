Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Demir (35) yönetimindeki 07 CBS 044 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Gemerek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in, motosikletini yeni satın aldığı ve bir motosiklet grubuyla Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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