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        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:30
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        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ahmet Demir (35) yönetimindeki 07 CBS 044 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Gemerek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Demir'in, motosikletini yeni satın aldığı ve bir motosiklet grubuyla Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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