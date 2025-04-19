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        Akıncılar'dan kısa kısa

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından özel günlerde vatandaşlara hizmet vermesi için lokma dökme makinesi alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:25
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        Akıncılar'dan kısa kısa
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından özel günlerde vatandaşlara hizmet vermesi için lokma dökme makinesi alındı.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan lokma makinesiyle düğünler ve özel günlerinde lokma yapılıp vatandaşa dağıtılacağını söyledi.

        Sevinç, ayrıca belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

        - Muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Akıncılar'da Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı Konferans Salonu'ndaki toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, mahalle ve köylerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve planlanan projeler ile genel sorunlar ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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