Suşehri Belediyesi tarafından yaptırılan iş yerlerin temeli atıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan 9 dükkan, büro ve bir sosyal tesisten oluşacak iş yerlerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, ilçede güzel çalışmalara imza atılmaya başlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir yıllık süre içerisinde birçok hizmeti hayata geçirdik. Şu anda ilçemize daha güzel bir hizmeti kazandırmak için bir araya geldik. Temelini attığımız bu alan ilçemize hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede bu hizmetimizi tamamlayarak iş yerlerini ihaleyle sahiplerine teslim edeceğiz. Kemalpaşa Mahallesi'ne yapılacak olan belediye hizmet binasının da proje çalışmaları tamamlandı. Bir aksaklık olmazsa bu yıl onun da temelini atacağız."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Adem Yılmaz tarafından edilen dua ile iş yerlerinin temeli atıldı.