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        Şarkışla'da öğrenci ve veliler camide buluştu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri, "Aile Yılı" dolayısıyla camide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:49
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        Şarkışla'da öğrenci ve veliler camide buluştu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri, "Aile Yılı" dolayısıyla camide bir araya geldi.

        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve veliler, Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde buluştu.

        Namazın ardından cami avlusunda çay ikramında bulunuldu.

        Anadolu Lisesi Müdürü Abdüssamet Atalay, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin aileleriyle manevi değerler etrafında buluşmasını önemsiyoruz. Aile bağlarını güçlendirmek ve gençlerimize milli manevi değerleri aşılamak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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