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        Sivas'ta İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı

        Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:34
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        Sivas'ta İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı
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        Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, 4 Eylül Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

        Çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini aktaran Gözel, "Bu şampiyonayı benim de hocam olan, sayısız öğrencinin de hocalığını yapan Rıza Keser adına düzenliyoruz. İşitme engelli spor camiamıza verdiği kıymetli destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Federasyon olarak sporcuların ulusal ve uluslararası alanlarda daha büyük başarılara imza atması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Gözel, "Kasım ayında düzenlenecek olimpiyatlarında hedefimiz, dünya şampiyonluğudur. İkinci ve üçüncü unutulur ama şampiyonlar hiçbir zaman unutulmaz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da "Federasyon başkanımıza bu güzel organizasyonu ilimizde yaptığı için teşekkür ediyorum. Rıza Keser hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Sporcuları Sivas'ımızda görmek ve misafir etmekten dolayı mutluluğumuzu dile getirmek istiyorum. Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Gözel, il protokolüne plaket takdim etti.

        Dün başlayan şampiyonaya, 30 ilden 210 engelli sporcunun katıldığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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