Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.A. (27) yönetimindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (4) ve A.M.A. (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan O.A. ve A.M.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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