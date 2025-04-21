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        Sivas Emniyet Müdürlüğünden, "cinayet işlediler" yazılı paylaşıma ilişkin açıklama:

        Sivas Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda, kentte cinayet işlendiği şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:06
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        Sivas Emniyet Müdürlüğünden, "cinayet işlediler" yazılı paylaşıma ilişkin açıklama:
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        Sivas Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda, kentte cinayet işlendiği şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğunu bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte cinayet işlendiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sosyal medya platformu üzerinden 'cinayet işlediler' yazılı paylaşım yapılması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, cinayet konusunun asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Yaşanan olay hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisinin B.A. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. Müşteki K.A. ve tanıklar Ş.H. ile A.T.K. isimli şahıslara da ulaşılarak tarafların alınan beyanlarında, aralarında önceden husumet olduğu, 15 Nisan 2025 günü gece saatlerinde Ata Sanayi içerisinde karşılaştıklarını ve B.A isimli şahsın K.A. isimli şahsa yumruk atmak suretiyle darp ettiği, aynı gece Devlet Hastanesine giden müşteki K.A'nın hastane görevlilerine 'düştüm' diyerek giriş yaptırması nedeniyle olayın adli vaka olarak kayıtlara geçmediği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca olayın tetkikinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen herhangi bir ihbar veya müracaatın olmadığı anlaşılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş ve alınan talimatlar üzerine gerekli işlemler yapılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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