Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Sivas'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Sivas'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler il merkezindeki çalışmalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
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