Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

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