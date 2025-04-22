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        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:53
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        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
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        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs ile 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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