Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs ile 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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