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        Kangal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocuk adliye personelinin yerine geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:55
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        Kangal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocuk adliye personelinin yerine geçti.

        Kutlamalar kapsamında, Kangal Adliyesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        Kangal Anaokulu öğrencisi, öğretmenleri ve aileleri, Kangal Adliyesini ziyaret etti.

        Cumhuriyet savcısı Murat Emre Dalkılınç, hakimler Beyza Şimşek ve Emine Soymaz, kapıda karşıladıkları çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Ziyarette her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen makam temsili de ilgi gördü.

        Mahkeme salonunda hakim cübbesi giyen minik öğrenci, temsili bir duruşmayı yöneterek arkadaşları arasında geçen küçük bir anlaşmazlığı çözmeye çalıştı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafları çekildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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