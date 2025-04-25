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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:55
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

        Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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