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        Hafik'te yapılması planlanan Sivas Koç Barajı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yapılması planlanan Sivas Koç Barajı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:14
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        Hafik'te yapılması planlanan Sivas Koç Barajı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde yapılması planlanan Sivas Koç Barajı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Hafik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve ENVA Çevre Sağlığı ve Güvenliği Enerji Mühendisliği personelince bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre İzinleri ve Denetimleri Şube Müdürü Semanur Koruç, yaptığı konuşmada, yapılması planlanan barajın 277 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip olacağını söyledi.

        Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci çerçevesinde de bilgi veren Koruç, "Hafik ilçesi Koç Bucağı, Bayramtepe, Boyalı, Çakırçimen, Demiryurt, Düzyayla ve Gökpınar köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan Sivas Koç Barajı için 11 malzeme ocağı kurulması planlanıyor. Barajın ilk etapta Sivas merkez ve Hafik ilçesinin içme suyuna destek olması hedefleniyor." diye konuştu.

        Toplantıya, ilçe merkezi ile ilgili köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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