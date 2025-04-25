Sivas'ın Zara ilçesinde minareye düşen yıldırım hasara yol açtı

Sivas'ın Zara ilçesinde caminin minaresine isabet eden yıldırım, hasara neden oldu.

Kızılırmak Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisinin minarelerinden birine isabet eden yıldırım nedeniyle minarenin külah ve alem kısmı cami avlusuna düştü.

Olayın ardından Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Yunus Güleç, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran, cami avlusunda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Buyuran, "Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması en büyük tesellimiz. Caminin hasar gören minare kısmının olduğu giriş kapıları, 4-6 yaş Kur'an Kursu ile caddenin bir kısmı geçici süreliğine kapatılmıştır." dedi.