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        Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı

        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:20
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        Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı
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        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

        Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.

        Rakiplerinin müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacağını aktaran Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

        Ligin 33. haftasında oynadıkları Onvo Antalyaspor maçında gösterdikleri performansın iki kat üstüne çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor." diye konuştu.

        - "Kalan maçlarımızı kazanmamız gerekiyor"

        Çalımbay, göreve geldiğinden beri final niteliğinde maçlar oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Galatasaray maçından sonra Bodrum FK ile oynacağız. Sakatlığı olan oyuncularımızı Galatasaray maçına götürmeyeceğiz, şu anda bir sakatımız yok. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizin durumundan ziyade biz kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Rakiplerimiz de bizim gibi stresli günler yaşayacak ama ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Özellikle Bodrum FK maçında önemli olan şey taraftar desteği. O maçta taraftarın yüzde 100 takımını desteklemesi gerekiyor. Bodrum maçını kazanırsak yolumuz tamamen açılır."

        Bir an önce düşme potasından çıkarak stresten uzaklaşmak istediklerini söyleyen Çalımbay, rakiplerinin de aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.

        - Antrenman

        Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşuyla başladı.

        Dayanıklılık ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

        Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

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