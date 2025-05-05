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        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki canlı hayvan pazarını ziyaret eti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:26
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez ve Belediye Başkanı İlbey, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
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        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçedeki canlı hayvan pazarını ziyaret eti.

        Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan satıcıları ve vatandaşlarla bir araya gelen Eskimez ve İlbey, hayırlı ve bereketli satışlar diledi.

        Eskimez ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurguladı.

        İlbey ise Kurban Bayramı telaşının başladığını belirterek, "Bir yandan vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıyor, diğer yandan da besicilerimiz satışlarını yapıyor. Ulaş'ta canlı hayvan pazarını daha canlı hale getirmek konusunda satıcılarımızla fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

        İlçede hayvan yetiştiriciliğinin fazla olduğunu vurgulayan İlbey, "Belediye olarak açtığımız pazar sayesinde hayvan yetiştiricilerimiz satış yapmak için başka pazarlara gitmeyecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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