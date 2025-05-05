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        Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği, Tokat'ta sema gösterisi sundu

        Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği, Tokat'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali"nde sema gösterisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:51
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        Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği, Tokat'ta sema gösterisi sundu
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        Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği, Tokat'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali"nde sema gösterisi düzenledi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalde derneğin sema ve musiki topluluğu sahne aldı.

        Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Celalettin Susamış ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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