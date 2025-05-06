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        Şarkışla'da motosiklet ile minibüs çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:47
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        Şarkışla'da motosiklet ile minibüs çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        G.B. (28) idaresindeki 58 HK 064 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi sanayi yolu üzerinde Y.A. (47) idaresindeki 58 AFT 541 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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