AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret
AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesine ziyarette bulundu.
AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesine ziyarette bulundu.
Tanrıverdi, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile parti binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Tanrıverdi, İlçe Başkanı Abdullah Güneş ve partililer, ziyaret ettikleri esnafın taleplerini dinledi.
İlçe Başkanı Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.
Ziyarette, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip de yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.