AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret

Tanrıverdi, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile parti binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

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