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        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret

        AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:23
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        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret
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        AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesine ziyarette bulundu.

        Tanrıverdi, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile parti binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

        Toplantının ardından Tanrıverdi, İlçe Başkanı Abdullah Güneş ve partililer, ziyaret ettikleri esnafın taleplerini dinledi.

        İlçe Başkanı Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

        Ziyarette, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip de yer aldı.

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