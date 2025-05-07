GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü, maskeli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

- Kardeşlerin elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek milli kayakçıydı

Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in otopsi işlemleri devam ediyor.

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan Umutcan ve kardeşi Melisa'nın bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.

Çocukların babasının yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktı. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yoktu."