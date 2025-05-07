Hentbol: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup beşinci maçında Avusturya'ya 34-29 yenildi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup beşinci maçında Avusturya'ya 34-29 yenildi.
Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini misafir takım, 19-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Avusturya, karşılaşmadan 34-29 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki 6. ve son maçını 11 Mayıs'ta Stuttgart'ta Almanya ile yapacak.
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