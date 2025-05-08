Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

Öte yandan, bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

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