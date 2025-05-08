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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:47
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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Öte yandan, bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret etti.

        Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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