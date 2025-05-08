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        Şarkışla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, anaokulu ve lise öğrencilerine trafik bilinci eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:05
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        Şarkışla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, anaokulu ve lise öğrencilerine trafik bilinci eğitimi verildi.

        Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu, Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu ve Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerle trafik kuraları hakkında bilgi verdi.

        Okullarda kurulu mini trafik parkurlarında çocuklara, trafik işaretleri tanıtılıp yaya olarak nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

        Lisede gerçekleştirilen programda ise motosiklet kullanıcılarına yönelik kask ve ekipman kullanımının önemi vurgulandı.

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