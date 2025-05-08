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        GÜNCELLEME - Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

        İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:16
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede
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        İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede önceki gün Umutcan (22) ve milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından Ankara'ya kaçan zanlı Hüseyin S. (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Sivas'a getirildi.

        Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin S, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

        Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Hüseyin S, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Sivas Adliye Sarayı'na getirildi.

        Zanlının içinde bulunduğu araç, garaj kısmından içeri giriş yaptı.

        Hüseyin S'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

        Bu arada Hüseyin S'nin emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Sivas'ta önceki gün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

        Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

        - Zanlı 25 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalanmıştı

        Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

        Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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