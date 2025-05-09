Şarkışla'da özel öğrencilere oyuncak hediye edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Şarkışla Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrencilerin hayallerini süsleyen oyuncaklar hayırseverlerin desteğiyle temin edilip çocuklara dağıtıldı.

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