Ulaş Belediyesi taraftarı Sivasspor maçına ücretsiz taşıyacak

Ulaş Belediyesi, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması için ilçeden stadyuma ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un bu hafta çok önemli bir maça çıkacağını söyledi.

Takıma başarılar dileyen İlbey, "Sivasspor bizim en değerlimiz, takımın yanında olmak futbolcularımıza tribünlerden destek vererek galip gelmesini sağlamak için ücretsiz taşıma kararı aldık. Pazar günü tüm taraftarlarımızla omuz omuza vererek takımımızı destekleyeceğiz. İnşallah galip geleceğiz. " dedi.

İlbey, pazar günü maça gideceklerin, belediye hizmet binası önünden saat 14.00'de hazır olmalarını istedi.