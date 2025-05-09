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        Sivas'ta öğrencinin darbedilmesine ilişkin okul müdürü ile müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin, okul müdürü ile müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:50
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        Sivas'ta öğrencinin darbedilmesine ilişkin okul müdürü ile müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
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        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin, okul müdürü ile müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 9 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, idari soruşturma kapsamında söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısının geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

        Öte yandan, tutuklanan 7 öğrencinin avukatlarının itirazı üzerine, 4'ü adli kontrolle ev hapsi olmak üzere 6 öğrenci salıverildi.

        Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde E.T.Ç'nin (15) 25 Nisan'da darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 9 öğrenciden 7'si tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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