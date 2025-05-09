Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı
Sivas'ta otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki 58 AFC 072 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Mahmut Özdemir Caddesi'nde polis memuru A.A. idaresindeki 58 ADM 907 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan polis memuru A.A, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.